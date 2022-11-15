В Екатеринбурге из строящегося здания налоговой похитили имущество на 50 млн рублей

В Екатеринбурге направлены в суд уголовные дела о хищении со строящегося объекта. Ущерб составил десятки миллионов рублей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказались двое жителей уральской столицы. Расследование показало, что в мае 2017 года начальник участка строящегося административного здания налоговой службы задумал похитить имущество с данного объекта. Для преступления он привлек своего знакомого и местного охранника.

Обеспечив доступ спецтехники на стройку в Екатеринбурге, в июле того же года злоумышленники похитили офисную мебель, двери, технику и другое имущество стоимостью более 50 млн рублей. Однако в дальнейшем все махинации вскрылись. Более того, было установлено, что весной 2022 года один из фигурантов незаконно купил поддельный паспорт, который затем предъявил полицейскому как свой личный.

Как уточнили в прокуратуре, дело в отношении охранника прекращено в связи с его смертью. Что касается начальника участка и его приятеля, их уголовные дела рассмотрит Ленинский районный суд уральской столицы.