Алексей Текслер предложил локализовать в Челябинске производство тракторов "Беларусь"

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудили расширении сотрудничества и развитие кооперационных связей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Беларусь готова поделиться с Челябинской областью накопленным опытом в АПК, строительстве, науке, медицине, гуманитарной сфере. Страна готова предложить региону свою продукцию, начиная от продовольственных товаров до современной техники и оборудования.

Товарооборот между Республикой и Челябинской области вырос на 20%, но, по словам Алексея Текслера, существуют перспективы для его дальнейшего роста. "Мы говорили про машиностроение, про дополнительные поставки различного оборудования, в том числе станков, говорили о развитии сельского хозяйства", – рассказал глава области.

В частности, было предложено реализовать совместный проект по строительству крупного животноводческого комплекса с оборудованием, произведенным в Беларуси, а также локализовать производство тракторов "Беларусь" на базе Челябинского тракторного завода.

Прорабатывается вопрос открытия шоу-рума в Беларуси, где южноуральские предприятия среднего и малого бизнеса смогут на постоянной основе представлять свою продукцию.

Заключены контракты на поставку 150 тракторов для АПК Челябинской области и 150 тракторов для сферы ЖКХ, а также подписано соглашение о поставке 90 единиц лифтов между Минским заводом лифтового оборудования и ООО "Белур".