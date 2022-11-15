15 Ноября 2022
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Общество Челябинская область
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Алексей Текслер предложил локализовать в Челябинске производство тракторов "Беларусь"

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудили расширении сотрудничества и развитие кооперационных связей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Беларусь готова поделиться с Челябинской областью накопленным опытом в АПК, строительстве, науке, медицине, гуманитарной сфере. Страна готова предложить региону свою продукцию, начиная от продовольственных товаров до современной техники и оборудования.

Товарооборот между Республикой и Челябинской области вырос на 20%, но, по словам Алексея Текслера, существуют перспективы для его дальнейшего роста. "Мы говорили про машиностроение, про дополнительные поставки различного оборудования, в том числе станков, говорили о развитии сельского хозяйства", – рассказал глава области.

Александр Лукашенко, Алексей Текслер,(2022)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В частности, было предложено реализовать совместный проект по строительству крупного животноводческого комплекса с оборудованием, произведенным в Беларуси, а также локализовать производство тракторов "Беларусь" на базе Челябинского тракторного завода.

Прорабатывается вопрос открытия шоу-рума в Беларуси, где южноуральские предприятия среднего и малого бизнеса смогут на постоянной основе представлять свою продукцию.

Заключены контракты на поставку 150 тракторов для АПК Челябинской области и 150 тракторов для сферы ЖКХ, а также подписано соглашение о поставке 90 единиц лифтов между Минским заводом лифтового оборудования и ООО "Белур".

Теги: Александр Лукашенко, Алексей Текслер,



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