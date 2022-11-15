15 Ноября 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.ru

ЕС остается до сих пор крупнейшим внешнеторговым партнером РФ – Белоусов

Старая торгово-логистическая система не разрушена, но Россия столкнулась с блокадой некоторых выходов, а конкретно – выходов в Евросоюз, считает первый вице-премьер российского правительства Андрей Белоусов.

"ЕС остается до сих пор нашим крупнейшим внешнеторговым партнером, второй по размеру партнер – Китай. Экспорт у нас – 30% ВВП, а импорт – где-то 20%. То есть половина ВВП – это торговля. Поэтому эти выходы для нас очень важны. По сравнению со вторым-третьим кварталом прошлого года сократился внешнеторговый оборот с ЕС примерно на 20-25% - около $30 млрд. При этом на 10% вырос оборот с юго-восточной Азией. То есть мы компенсируем потери примерно наполовину", - рассказал Белоусов на форуме "Транспортная неделя 2022".

Теги: евросоюз, андрей белоусов, торговля, экспорт



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