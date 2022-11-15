15 Ноября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: pro-lock72.ru

В одной из квартир Екатеринбурга обнаружили иссохший труп хозяйки

В квартире на Коминтерна, 20 в Екатеринбурге был обнаружен труп хозяйки, пролежавший в помещении несколько лет. За это время тело успело мумифицироваться, что весьма напугало судебных приставов.

История началась еще в апреле, когда в АО "Екатеринбурггаз" зафиксировали падение давления в одной из квартир на Коминтерна, 20. Газовикам никто не открыл, однако из-за необходимости проверить газовое оборудование, пришлось добиваться доступа в жилье. Для этого были привлечены управляющая компания и судебные приставы, который после всех процессуальных моментов и вскрыли дверь.

"Следственным отделом по Кировскому району по г. Екатеринбург СК России по Свердловской области по факту обнаружения тела женщины проводится доследственная проверка. По предварительным данным, признаков криминала в данной ситуации не усматривается. Все обстоятельства устанавливаются в рамках проверки", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по региону.

В УМВД по Екатеринбургу добавили, что оперативники уголовного розыска уже установили личность умершей - ею оказалась женщина, 1947 г.р.

Теги: труп, мумия, газ, Екатеринбург



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