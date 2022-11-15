В Челябинской области студенты шьют балаклавы и снуды для мобилизованных

В Челябинской области обучающиеся техникума-интерната инвалидов изготавливают снаряжение для мобилизованных, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главного управления молодежной политики региона.

Южноуральцы уже отшили 250 снудов, 150 балаклав и сделали четыре маскировочные сети. Для пошива волонтеры-швеи используют флис и оксфорд.

"Все изделия мы передаем нашим коллегам, которые собирают гуманитарную помощь и отправляют непосредственно уже бойцам", – рассказала заместитель директора Ассоциации волонтеров Южного Урала Екатерина Баймухаметова.