Каховская ГЭС прекратила вырабатывать электроэнергию, - Сальдо

Турбины Каховской гидроэлектростанция в Херсонской области прекратили вырабатывать электроэнергию, об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

По его словам, на сегодняшний день необходимости в этом нет.

"Электроэнергия, которую вырабатывала Каховская ГЭС, служила как балансировка в системе общего энергообеспечения, поэтому она не играет существенной роли в энергообеспечении", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".

13 ноября сообщалось, что Каховская ГЭС получила грандиозные повреждения в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Местные власти отмечали, что восстановить гидроэлектростанцию можно, но это займет год или больше.