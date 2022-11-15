15 Ноября 2022
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Экономика
Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Нас хотели лишить неба – Мишустин

Премьер-министр России Михаил Мишустин пожаловался на действия недружественных стран, которые ввели санкции в отношении транспортной отрасли РФ.

"Угрозы санкционные были такого размаха, каких не было еще никогда. Они хотели приземлить нас, лишить нас неба. Были попытки изолировать Калининградскую область – мы в кратчайшие сроки увеличили в пять раз количество судов на этом направлении. Удар пришелся и на сферу программного обеспечения. Но был ускорен поиск собственных решений. Отечественные сервисы активно внедряются", - отметил премьер-министр на форуме "Транспортная неделя 2022".

Он напомнил, что 100 млрд руб. были выделены авиаперевозчикам на компенсацию отмененных перевозок.  

В итоге по большинству направлений транспортной отрасли в 2022 году все же наблюдается рост и увеличение показателей.

Теги: михаил мишустин, транспорт, санкции



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