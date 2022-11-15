Жителя Челябинской области осудят за убийство двух знакомых

В Челябинской области 35-летнего местного жителя будут судить по обвинению в совершении убийства двух знакомых, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в декабре прошлого года в одном из гаражных боксов в Аше обвиняемый и потерпевшие распивали спиртное. Между мужчиной и одним из потерпевших произошла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес множественные удары гаечным ключом знакомому. После этого он нанес удары второму знакомому, ставшему свидетелем преступления.

От полученных травм мужчины скончались. После этого обвиняемый спрятал тела в заброшенном гаражном боксе, закопав их в снег.