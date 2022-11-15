15 Ноября 2022
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Общество В России
Фото: kremlin.ru

Путин заявил о попытках раскачать суверенитет России

Президент России Владимир Путин заявил, что ряд стран предпринимает попытки переписать историю, причем они становятся все агрессивнее. "Это делается для раскачивания суверенитета России, ее ослабления", - уверен президент.

"С этих мифов и начинается раскачка народа, такой сценарий уже был обкатан и на Украине, и в ряде других государств. Но в России вовремя поставили заслон национальной идентичности", - заявил Путин во время заседания оргкомитета "Победа".

Путин назвал основой национальной идентичности РФ "преемственность поколений, верность традициям и высокие духовно-нравственные ориентиры".

В ходе заседания оргкомитета недавно ставший главой Российской академии наук Геннадий Красников предложил главе государства присвоить статус городов воинской славы Мелитополю и Мариуполю – населенным пунктам, находящимся на присоединенных территориях. Также прозвучали предложения присвоить такой статус Горловке и Луганску.

Теги: суверенитет, владимир путин, город воинской славы



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