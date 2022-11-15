В новом сезоне "Мегионнефтегаз" увеличит объём экологичной сейсморазведки

Компания в 1,4 раза расширит площадь сейсморазведки 3D по отношению к прошлогоднему показателю. Изучать недра в Нижневартовском районе будут с помощью технологии "Зеленая сейсмика".

Совместно с базовым "зеленым" подходом нефтяники будут применять его усовершенствованный вариант – "Зеленую сейсмику 2.0". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, он более экологичен благодаря использованию уникальной малогабаритной наземной техники и позволяет сберечь свыше полутора гектаров леса на каждый квадратный километр.

При проведении исследований "Славнефть-Мегионнефтегаз" также использует дроны, оснащенные инфракрасными камерами. Благодаря им нефтяники контролируют работы в режиме реального времени, своевременно фиксируют растепление грунта – это помогает прокладывать безопасные маршруты проезда техники.

"Программа развития ресурсной базы компании предполагает наращивание объемов по всем видам геологоразведочных работ, при этом обязательным условием является масштабное внедрение "зеленых" технологий. Комплексный подход к анализу геологической информации, использование современных методик и цифровых инструментов при интерпретации данных повышают эффективность изучения недр. В том числе мы открываем новые запасы на зрелых активах, что увеличивает их потенциал и обеспечивает экономическую устойчивость предприятия" — подчеркнул главный геолог – директор по геологии и разработке, концептуальному проектированию "Славнефть-Мегионнефтегаза" Семен Игитов.