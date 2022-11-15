Из Челябинской области не смогли вывезти более 400 тонн зерна без документов

Из Челябинской области запретили вывоз 200 тонн ячменя, 180 тонн пшеницы, 40 тонн льна без документов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

"С 1 сентября по 15 ноября в связи с отсутствием товаросопроводительных документов, оформленных в информационной системе, предотвращен вывоз с территории Челябинской области 200 тонн ячменя, 180 тонн пшеницы, 40 тонн льна", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Хозяйствующим субъектам объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.