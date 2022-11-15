В Челябинской области переселенцы из Херсона получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей

В Челябинской области жителей Херсона и области, вынужденно покинувшие место проживание и прибывшие в регион, получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Соответствующее постановление правительства области опубликована на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Выплата предоставляется получателям на обзаведение имущества.

Также постановлением установлена социальная выплата на приобретение жилого помещения на основании выдаваемого государственного жилищного сертификата.

Напомним, в Челябинской области начали принимать заявления от жителей Херсона и области на выдачу жилищных сертификатов, дающих право приобрести жилые помещения на территории региона. Подать документы можно в МФЦ. Первое заявление на получение жилищного сертификата уже принято.