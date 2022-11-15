Ушел из жизни экс-глава ГИБДД Свердловской области

На 86-м году жизни скончался бывший руководитель ГИБДД Свердловской области Юрий Коблов. Об этом сообщается на официальном сайте регионального ГУ МВД.

Коблов проходил службу в ГИБДД с 1961 по 1988 год, а с 1980 по 1988 годы возглавлял Госавтоинспекцию Свердловской области. Он активно занимался внедрением автоматизированной системы управления дорожным движением "Зеленая волна", позволявшей транспорту быстро и безопасно передвигаться по городским улицам.

Когда Юрий Коблов занимал пост руководителя, в Екатеринбурге было построено четырехэтажное здание областной ГИБДД на улице Чкалова. В 1986 году, уже в новом здании, Госавтоинспекция региона отметила 50-летие образования службы ГАИ.

После ухода в отставку Коблов состоял в совете ветеранов УГИБДД и принимал активное участие в воспитании нового поколения сотрудников. Прощание с ветераном состоится 17 ноября в 10 часов в Георгиевском зале Дома прощания "Вознесение" (Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 41А). Юрий Александрович будет похоронен на кладбище "Лесное".