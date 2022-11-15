Тревожность будет важным фактором жизни россиян на ближайшие месяцы – социолог

Хотя уровень тревожности россиян сейчас немного снизился относительно конца сентября, когда была объявлена мобилизация, она все равно остается высокой.

Цифры опросов показывают, что больше половины россиян все равно испытывают тревожность. "Паника закончилась, но тревожность осталась, и эта тревожность теперь явно важный фактор нашей общественной жизни на ближайшие месяцы точно", - заявил в эфире радио "Говорит Москва" директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Он считает, что общество также испытывает мощные перепады настроения из-за новостей.

"Общество сейчас на эмоциональных качелях находится. Потому что очень много всяких крупных событий происходит разнонаправленных, и просто взирать на них, наблюдать за ними, лёжа на диване, уже не получается, приходится как-то реагировать. Вот как можно, лёжа на диване, взирать на мобилизацию, если берут в армию твоих близких, знакомых, родных, может быть, членов семьи и так далее? Не получается. Поэтому люди испытывают достаточно сильные эмоции", - комментирует социолог.