В Херсонской области опровергли информацию о заходе ВСУ в город Алешки

Администрация Херсонской области опровергла информацию о том, что Вооруженные силы Украины зашли в город Алешки.

Обстрелы населенного пункта идут, но украинских войск там нет, сообщили ТАСС местные власти.

По словам представителей администрации, эта информация является фейком, которым украинская сторона "пытается посеять смуту в умах людей".

Город Алешки расположен на левом берегу Днепра в 8 км от Херсона. Вчера ВСУ вели интенсивный артиллерийский обстрел города, из-за чего в Алешках не работала сотовая связь, были закрыты магазины и рынок.