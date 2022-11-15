В Екатеринбурге утверждены новые границы Академического района

Сегодня, 15 ноября, депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли изменения в региональный закон, определяющий границы Академического – восьмого района Екатеринбурга.

Как пояснил на заседании парламента глава уральской столицы Алексей Орлов, в предыдущей редакции закона в состав Академического не были включены Институт металлургии и теплофизики, а также важнейший объект энергетики – ТЭЦ "Академическая". По словам мэра, эти объекты расположены по нечетной стороне улицы Амундсена и формально относились к Ленинскому району.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, изменение заключается в том, чтобы провести восточную границу Академического по улице Академика Вонсовского и далее по улице Исследователей, проезду Складскому и улице Мостовой. Как заверили в мэрии, принятие поправок в областной закон не потребует дополнительных бюджетных расходов.

Напомним, недавно на форуме 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге застройщик Академического показал, какие преображения ожидают район.