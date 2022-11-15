Пивовары обвинили сторонников маркировки пива во лжи и некомпетентности

Российские пивовары продолжают выступать против введения обязательной маркировки пивной продукции с 1 апреля 2023 года. Они обвиняют своих оппонентов во лжи и некомпетентности, а также указывают на риски, которые и без маркировки сейчас есть в отрасли. По мнению представителей рынка, маркировка не даст ничего, кроме роста цен, в условиях, когда рынок стагнирует.

Сам рынок велик. По данным Союза российских пивоваров, вся отрасль вместе со смежниками создает не менее 500 тыс. рабочих мест в стране. При этом основной упаковкой являются банки, бутылки и ПЭТ-бутылки, поэтому маркировка действительно затронет большую часть рынка.

"Последствия могут быть катастрофическими. Мы хотим доказать абсурдность нововведения. Мы считаем, что инициатива ненужная, чрезмерная. Государство сегодня уже обладает всеми инструментами для контроля рынка. Это позволяет делать система ЕГАИС", - заявил журналистам председатель Совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман.

Он утверждает, что подделывать пиво не в промышленных масштабах невыгодно, а в промышленных масштабах – крайне опасно, и никто этим не занимается.

"Маркировка лишает отрасль возможности обновления, модернизации и улучшения производства. Это касается крупных компаний. Все, что говорится нашими оппонентами, абсолютная ложь. Заявления о том, что оборудование стоит десятки тысяч, это неправда", - говорит Бриман.

Также он обозначил проблемы, с которыми сейчас сталкивается производство пива. "Пивоваренные компании оснащены преимущественно европейским оборудованием. Мы еще не преодолели последствий пандемии, но после событий февраля почти все компании оказались отрезаны от поставок легальных запчастей и оборудования. У нас критическая нехватка технических специалистов. Постоянные риски непоставок сырья, риск остановки производства. Отрасль уже год работает в условиях, когда все может пойти не так", - отметил Бриман.