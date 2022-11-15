В Челябинской области заболеваемость ОРВИ выросла на 22%

В Челябинской области за неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 22,2%. Ситуация оценивается как неблагополучная, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Зарегистрировано 79 случаев на 10 тысяч населения. Заболеваемость выросла во всех возрастных группах, в том числе среди взрослого населения на 12,1%, детей школьного возраста – на 32,5%, детей 3-6 лет- на 17,8% и детей до 3 лет - на 11,4%.

В регионе продолжается вакцинация против гриппа. Прививки поставили более 892 тыс. человек.