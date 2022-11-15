Верховный суд РФ предлагает разрешить не оглашать полностью приговор в суде

Пленум Верховного суда РФ дал положительное заключение на законопроект, разрешающий не оглашать полный текст приговора в суде. Изменения предлагается внести в Уголовно-процессуальный кодекс.

После внесения поправок суд сможет оглашать только вводную и резолютивную части приговора, хотя составляться приговор будет в полном объеме. В той части, которую суд должен будет зачитать, указываются данные о личности подсудимого, статьи, в которых обвиняется, и какое решение в отношении него принял суд.

Полный текст приговора с оценкой доказательств и выводами суда должен вручаться на руки подсудимому, его защитнику, обвинителю, а также при наличии их ходатайств - потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику и их представителям, передает ТАСС.