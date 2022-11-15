15 Ноября 2022
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Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

В России врачей могут обязать сообщать в полицию о госпитализированных без документов

Фракция "Новые люди" намерена разработать и внести в Госдуму в ближайшее время законопроект о том, чтобы врачи были обязаны вносить информацию обо всех пациентах без документов в специальную федеральную базу, доступную правоохранительным органам. Об этом было заявлено на кругом столе в Госдуме.

По данным МВД РФ, в прошлом году поступило 209 тыс. заявлений о пропаже людей, в том числе 44 тыс. детей. Около 3 тыс. так и не нашли, сообщил зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Олег Леонов.

В случае ДТП или преступления об этом почти наверняка станет известно родным. Полиция обязана это сделать. Но если же человек попал в больницу, то найти его очень сложно. Сейчас если произошло преступление и человек назвал свои имя и фамилию, то его данные запишут в медкарту, но врачи не обязаны никуда сообщать. Иногда больного не могут найти родные, и его хоронят под чужим именем за счет государства без ведома родственников, например при старческой деменции или потере памяти.

Как сообщает "Парламентская газета", начальник отдела федерального розыска скрывшихся и без вести пропавших Управления организации оперативно-розыскной деятельности ГУУР МВД Максим Черныш поддержал это предложение депутатов. Он сказал, что будет сформировано федеральное Бюро несчастных случаев, куда врачи будут сообщать о больных без документов. Сейчас эта база данных работает в 32 регионах. При этом нужно обеспечить защиту персональных данных, признают депутаты.

Интересно, что такой случай показан в известном советском фильме "Следствие ведут знатоки", где во второй серии милиция как раз испытывала трудности с поиском оказавшегося в больнице пациента, который потерял память и который был нужен для раскрытия преступления.

Теги: документы, госпитализация, врачи, полиция



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