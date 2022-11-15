В Мелитополе у жилого дома сработало взрывное устройство

Самодельное взрывное устройство сработало возле жилого дома в Мелитополе, сообщила администрация города в своем Telegram-канале.

Взрыв произошел утром у дома на бульваре 30 лет Победы. На первом этаже повреждены окно и балкон квартиры.

Пострадал один человек, который вышел из подъезда в момент взрыва. Он доставлен в реанимационное отделение городской больницы. У пострадавшего диагностированы минно-взрывная травма, закрытая черепно-мозговая травма и многочисленные осколочные ранения.

Как сообщалось, в Мелитополе утром 25 октября прогремел мощный взрыв. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, возле здания запорожской областной телекомпании "ЗаТВ" произошел теракт, взорвалась самодельное устройство. Пять человек пострадали.