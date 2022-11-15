В Челябинской области два человека погибли в ДТП с грузовиками

В Челябинской области столкнулись два большегруза. В результате ДТП погибли оба водителя, сообщили Накануне.RU в региональном управлении ГИБДД.

Авария произошла вечером 13 ноября на 50 км автодороги объезд Магнитогорска на территории Верхнеуральского района. Водитель МАН, по предварительным данным, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КАМАЗом.

Оба водителя погибли на месте ДТП. Проводится проверка.

