Названа сумма доплаты за уничтожение в зоне СВО украинской техники

Также возможны выплаты отдельным наиболее отличившимся военнослужащим за уничтожение живой силы противника, а также решение других возложенных задач (до 100 тыс. руб.).

Информация появилась в Telegram-канале телеканала "Звезда". За уничтоженный самолет полагается 300 тыс. руб., вертолет – 200 тыс. руб., беспилотник – 50 тыс. руб., танк – 100 тыс. руб., БПМ, БМД, БТР, МТЛБ, САУ, С-300, "Бук", "Тор", "Оса", боевой машины РСЗО – 50 тыс. руб.

Озвучена сумма, которую получит участник СВО за уничтожение на поле боя украинской техники.





