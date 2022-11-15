В Челябинске детский сад обязали выплатить ребенку компенсацию морального вреда за травму

Суд в Челябинске взыскал с детского сада компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей за травму ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

26 октября прошлого года девочка получила травму в результате неосторожных действий воспитателя. У нее был перелом ключицы.

В связи с этим прокурор обратился в суд с иском о взыскании с детского сада в пользу законного представителя компенсации морального вреда.