15 Ноября 2022
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Экономика В России
Фото: пресс-служба Госдумы России

Правительство подготовило поправки к бюджету на 1,9 трлн рублей

Правительство России внесло ко второму чтению бюджета на 2023 год почти 600 поправок на 1,9 трлн руб. Правда, конкретно на 2023 год предлагается перераспределить только 750 млрд руб. из этой суммы, остальное – на плановый период до 2025 года (хоть бюджет теперь и планируется на три года, но часто параметры планового периода потом переписываются).

По данным "Ведомостей", всего к проекту бюджета предложено 743 поправки, включая депутатские.

Ранее сообщалось, что "Единая Россия" подготовила поправки с перераспределением 35,5 млрд руб.

Теги: правительство, поправки, бюджет, госдума, второе чтение



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