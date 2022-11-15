Правительство подготовило поправки к бюджету на 1,9 трлн рублей

Правительство России внесло ко второму чтению бюджета на 2023 год почти 600 поправок на 1,9 трлн руб. Правда, конкретно на 2023 год предлагается перераспределить только 750 млрд руб. из этой суммы, остальное – на плановый период до 2025 года (хоть бюджет теперь и планируется на три года, но часто параметры планового периода потом переписываются).