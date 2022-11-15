"Гринвич" подал в суд на "Джамилько" из-за 135,5 тысяч долларов долга за аренду

"Инвестторгстрой", принадлежащий владельцам ТРЦ "Гринвич", подал в суд на дистрибьютора одежды "Джамилько". Согласно данным картотеки Арбитражного суда, в иске требуется взыскать 135,5 тыс. долларов арендной платы. По данным "Ъ-Урал", речь может идти о магазине Marc O'Polo, развитием бренда которого занимался "Джамилько".

Исковое заявление было принято 14 октября. Судебное заседание запланировано на 5 декабря.

Напомним, что "Джамилько" является дистрибьютором таких брендов как: New Balance, Kiko, DKNY, Timberland, Wolford, Juicy Couture, Wrangler, Lee и Escada. Ранее "Гринвич" уже подавал иски к компании из-за магазинов DKNY, Timberland и New Balance, задолжавших арендодателю порядка 130 тыс. долларов. Тогда суд встал на сторону екатеринбургского ТРЦ.