На форуме "Города России 2030" администрация Екатеринбурга подпишет девять соглашений

На форуме "Города России 2030" в Екатеринбурге администрация столицы Урала подпишет девять соглашений.

"Будет девять соглашений. Какие именно, пока не скажем. Участники будут из 80 регионов, в частности, из новых. Страна должна развиваться равномерно", - сказал на пресс-конференции в Екатеринбурге глава городе Алексей Орлов.

Ожидаются делегации Белоруссии, Армении, Узбекистана. Часть мэров поедут в Нижний Новгород на аналогичное мероприятие.

"Здесь, у нас, мероприятие экономическое. Будут главы Тюмени, Челябинска, Вологды", - сказал Орлов.