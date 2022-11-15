15 Ноября 2022
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Фото: Накануне.RU

На форуме "Города России 2030" администрация Екатеринбурга подпишет девять соглашений

На форуме "Города России 2030" в Екатеринбурге администрация столицы Урала подпишет девять соглашений. 

"Будет девять соглашений. Какие именно, пока не скажем. Участники будут из 80 регионов, в частности, из новых. Страна должна развиваться равномерно", - сказал на пресс-конференции в Екатеринбурге глава городе Алексей Орлов.

Ожидаются делегации Белоруссии, Армении, Узбекистана. Часть мэров поедут в Нижний Новгород на аналогичное мероприятие.

"Здесь, у нас, мероприятие экономическое. Будут главы Тюмени, Челябинска, Вологды", - сказал Орлов.

Теги: города россии, форум, Алексей Орлов



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