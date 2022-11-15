15 Ноября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Форум "Города России 2030" соберет в Екатеринбурге 2000 участников

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на пресс-конференции привел детали Общероссийского форума стратегического развития "Города России 2030". Он состоится в Екатеринбурге 16-17 ноября.

Мероприятие пройдет в ЭКСПО, потому что другая площадка не вместит всех участников. Среди организаторов - администрация Екатеринбурга, а поддерживают мероприятие уральский полпред и губернатор Свердловской области. Поучаствуют в форуме более 2 тыс. человек, докладчиков будет 350. Сегодня еще идет формирование списка участников, до конца дня кончится регистрация.

В 10.00 16 ноября состоится главная пленарная сессия. Темами ее станут вызовы перед городами, импортозамещение, построение новых коммуникаций. Среди участников - главы городов России, уральский полпред Владимир Якушев.

Теги: города россии, форум, Алексей Орлов



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