15 Ноября 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Минтранс РФ готовит рекомендации по регулированию скоростного режима

Министерство транспорта России готовит методические рекомендации по регулированию скоростного режима на дорогах для властей регионов.

Документ, в том числе, позволит избавиться от "рваных" режимов с хаотичной установкой запрещающих знаков, провоцирующих водителей на нарушения со штрафами. Рекомендации планируется обнародовать в течение полугода, к их разработке уже привлечена Госавтоинспекция.

Как сообщил заместитель директора госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Владимир Луговенко, "это будет очень резонансный документ, но в "эфир" мы пока его не даем". "Сначала планируем показать его профессионалам-дорожникам, потом выложим на сайт Минтранса для обсуждения. Если такие рекомендации будут приняты, проектировщикам и дорожникам надо будет ими пользоваться", — отметил Луговенко.

Проблема "рваных" скоростных режимов властями уже давно признана. Минтранс и ГИБДД несколько раз даже призывали провести ревизию дорожных знаков, но до сих пор все этим ограничивалось. 

Власти субъектов устанавливают лимиты на региональных трассах, Росавтодор — на федеральных, "Автодор" — на платных, сообщает "Коммерсант".

Теги: Минтранс, ПДД, скоростной режим



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