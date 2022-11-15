Два губернатора-коммуниста хотят переизбраться в 2023 году

Губернаторы-коммунисты, которым предстоят перевыборы в 2023 году, могут сохранить свои посты.

Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к Администрации президента, глава Орловской области Андрей Клычков и руководитель Хакасии Валентин Коновалов на пленуме ЦК КПРФ 12 ноября заявили о намерениях вновь участвовать в выборах.

"Планирую как минимум на следующий срок идти", – сказал Клычков.

"Да, собираюсь. Окончательное решение будет принято в начале следующего года. Многое будет зависеть от позиции президента", - заявил Коновалов.

Традиционно после выборов АП проводит ротацию губернаторского корпуса, назначая врио для подготовки к выборам следующего года. В этом году отставок не было. Это связано с проведением спецоперации и необходимостью губернаторов исправлять "эксцессы на местах". Отставки изначально были "заморожены до конца осени, но теперь, похоже, уже до весны", сообщают "Ведомости".