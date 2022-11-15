Медведев предложил кабмину создать госпрограмму по развитию новых территорий

Бывший президент России, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев подписал перечень поручений по итогам заседания программной комиссии партии.

Всего сформулировано 26 поручений, большинство из которых "рекомендовано" реализовать до 1 декабря 2022 года, а некоторые поручено контролировать "на постоянной основе". Часть поручений направлена руководителям федеральных ведомств, которым рекомендовано "учитывать положения и показатели" народной программы "ЕР" при разработке и реализации документов стратегического планирования, госпрограмм. Совместно с партийцами им поручено завершить синхронизацию параметров программы и госпрограмм.

Несколько поручений касается новых территорий. Так, главе правительства РФ Михаилу Мишустину Медведев предложил рассмотреть возможность объединить реализацию и финансирование всех мероприятий федеральных ведомств, направленных на развитие новых субъектов, в отдельную госпрограмму. Именно такое предложение на заседании программной комиссии 25 октября высказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Стоит задача, "чтобы стандарты, реализуемые в России, были полностью распространены на новые территории". В связи с активностью властей на этом направлении принятие госпрограммы по новым территориям выглядит неизбежным.

Органам исполнительной власти Медведев рекомендовал ускорить работу по интеграции новых регионов России, и в частности обеспечить "российские стандарты" качества предоставления госуслуг. А секретарям региональных отделений партии в новых субъектах обеспечить партийный контроль за интеграцией регионов, а также построить систему обратной связи. Фракция в Госдуме, партийцы и руководители федеральных ведомств должны обеспечить гармонизацию законодательной и нормативно-правовой базы, для чего составить план-график и информировать о его исполнении программную комиссию партии.

Минпросвещения, Минпромторгу и Минобрнауки рекомендовано разработать меры поддержки среднего профессионального образования с учетом потребностей российской промышленности и при необходимости внести поправки в бюджет.

Отдельные поручения даны Мин­здраву, в частности разработать дополнительные меры по развитию и внедрению телемедицины. Мишустину поручено предложить рассмотреть возможность выделения из резервного фонда 5 млрд руб. на реализацию двух всероссийских партийных конкурсов на получение грантов – благоустройство общественных пространств для дачников и ремонт подъездов для жителей многоквартирных домов.

Среди поручений, которые касаются выплат военнослужащим, – рассмотреть вопрос об исключении доходов граждан, полученных за участие в боевых действиях, при расчете универсального пособия для детей.

Срок реализации большинства поручений, связанных с бюджетом, указан 1 декабря. Хотя проект бюджета во втором чтении планируется рассмотреть 22 ноября, а в третьем – 24 ноября. 9 ноября единороссы уже внесли часть поправок ко второму чтению бюджета (на 58,9 млрд руб.), сообщают "Ведомости".