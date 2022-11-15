В Анапе напавшего на сотрудников полиции мужчину убили во время штурма

В Анапе в результате штурма ликвидирован мужчина, ранивший сотрудников полиции.

Как сообщает пресс-служба управления МВД по Краснодарскому краю, 56-летний житель села Цибанобалка на протяжении длительного времени не оплачивал коммунальные услуги. После приезда сотрудников коммунальных служб для отключения домовладения от коммуникаций, мужчина стал вести себя агрессивно. На место приехали сотрудники правоохранительных органов.

Хозяин домовладения напал на сотрудников полиции – он ранил в бедро участкового и в ладонь – стажёра. После этого он был ликвидирован.