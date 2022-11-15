В России годовая инфляция в октябре замедлилась до 12,63%

Годовая инфляция в России в октябре снизилась и составила 12,63%.

Как сообщает Банк России, в прошлом месяце прирост потребительских цен составил 0,18%. С поправкой на сезонность цены увеличились на 0,13% — меньше, чем в сентябре.

По данным регулятора, ослабление инфляционного давления обусловлено временным охлаждением потребительской активности в условиях частичной мобилизации и расширением предложения продовольствия.

Согласно прогнозу Центробанка РФ, в декабре годовая инфляция составит 12-13%, а к 2023 году снизится до 5-7% и вернется к 4% в 2024 году.

Напомним, потребительская инфляция в России с 1 по 7 ноября замедлилась до 12,52% в годовом выражении против 12,69% неделей ранее.