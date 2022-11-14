15 Ноября 2022
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Происшествия В России Краснодарский край
Фото: Накануне.RU

Житель Кубани напал на полицейских из-за долгов за ЖКУ

В Анапе 56-летний житель села Цибанобалка Анапского района стал фигурантом дела о посягательстве на жизнь сотрудника СКР. Кроме того, ему грозит срок за нападение на двух полицейских.

По данным следствия, злоумышленник живет в одном из домовладений на улице Садовой села Цибанобалка. Он долго не платил за коммунальные услуги. Сегодня к нему приехали сотрудники коммунальных служб для отключения жилища от коммуникаций. Из-за этого к дому подъехали полицейские, сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.

Хозяин домовладения напал на сотрудников полиции – он ранил в бедро участкового и в ладонь – стажёра. Пострадавшие сотрудники полиции были госпитализированы, их жизням опасность не угрожает. Затем нападавший скрылся в своём домовладении, где забаррикадировался. После этого он выстрелил из неустановленного оружия в сторону сотрудника следственного отдела по городу Анапе СКР по краю. Подозреваемый блокирован в доме правоохранителями и продолжает оказывать сопротивление.

Теги: Анапа, полиция, нападение



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