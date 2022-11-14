15 Ноября 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.RU

В Югре главе управляющей компании вменили попытку присвоить казенные миллионы

В Нефтеюганске межрайонная прокуратура направила в суд дело генерального директора ОАО ЖЭУ№7. Она обвиняется в покушение на мошенничество – якобы она завышала плату за содержание и ремонт помещений.

По версии следствия, гендиректор, возглавляя управляющую компанию, в сентябре 2013 – июне 2016 гг. завысила размер платы за содержание и ремонт помещений, сообщает прокуратура Югры. Необоснованный тариф "работал" два с половиной года. Злоумышленница попыталась похитить 6 млн руб., полагает следствие.

Поступившими на расчетные счета управляющей компании 5 млн руб. она распорядилась по-своему. Во время следствия арестовано имущество обвиняемой на 7 млн руб. Дело ушло в суд.

Теги: Нефтеюганск, межрайонная прокуратура, ЖЭУ №7, деньги



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