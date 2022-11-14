Кустурица стал президентом проходящего в Югре кинофестиваля "Дух огня"

В Ханты-Мансийске озвучены даты проведения XXI кинофестиваля "Дух огня".

Он состоится 3-6 марта 2023 г., сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры. Заседание организационного комитета фестиваля провела губернатор Югры Наталья Комарова.

Арт-директором фестиваля станет российский кинорежиссер и сценарист, неоднократный обладатель международных премий Борис Хлебников. В состав оргкомитета фестиваля вошла заместитель директора фонда "Росконгресс" и директор его социальной платформы - фонда "Инносоциум" Елена Маринина.

На заседании оргкомитета фестиваля утвердили кандидатуру президента - им стал известный режиссер, сценарист, продюсер и композитор Эмир Кустурица.