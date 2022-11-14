Америка внесла в "черный список" членов семьи Сулеймана Керимова

США расширили "черный список" российских компаний (на 28) и физлиц (на 14). В него попали, в частности, супруга, дочери и сын предпринимателя, сенатора Сулеймана Керимова.

В обновленный список санкций США вошли супруга господина Керимова Фируза и его дочери Амина и Гульнара. Под санкциями оказались также 28 организаций, зарегистрированных, в частности, в Швейцарии, России, ОАЭ, на Виргинских островах и в Люксембурге.

Отметим, в конце 2021 г. журнал Forbes составил список миллиардеров, которые больше других потеряли в финансовом плане за уходящий год. На первом месте в рейтинге – основной акционер золотодобывающий компании "Полюс" Сулейман Керимов вместе с семьей. Их состояние за год сократилось почти на $6 млрд (до $14,92 млрд) из-за падения цен на золото.