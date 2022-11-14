Минтранс запретил высаживать из поездов подростков-безбилетников

Минтранс России запретил высаживать из поездов безбилетников, не достигших 16-летнего возраста. Решение принято по инициативе Генеральной прокуратуры.

Ранее Генеральная прокуратура Российской Федерации предложила Правительству и Минтрансу защитить таким образом права несовершеннолетних, которые едут на поезде без сопровождения взрослых. Отсутствие такого правила угрожало жизнь и здоровье детей.

Изменения вступят в силу с 1 сентября 2023 г. До вступления ОАО "РЖД" ориентировало пригородные пассажирские компании на выполнение персоналом аналогичных приказу требований в случае обнаружения в поезде безбилетных детей.