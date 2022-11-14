Путин присвоил владельцу ММК звание Героя труда

Президент России Владимир Путин присвоил председателю совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктору Рашникову звание "Героя труда Российской Федерации. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

В документе отмечается, что звание присвоено за особые трудовые заслуги перед государством и народом.

Напомним, Рашников попал в список лиц и организаций, против которых ЕС и США ввели антироссийские санкции. В мае Рашников оспорил в Европейском суде включение в санкционный список Евросоюза. В августе стало известно, что ММК изучает возможность оспаривания санкций США.