В Челябинской области на директора муниципального учреждения завели дело за фиктивное трудоустройство трех человек

В Чебаркуле в Челябинской области директора муниципального учреждения подозревают в превышении должностных полномочий и служебном подлоге, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Следствие считает, что в 2017-2021 гг. подозреваемая фиктивно трудоустроила в муниципальное учреждение трех граждан, не исполнявших трудовых обязанностей.

Зарплату в размере более 1 млн рублей она расходовала по своему усмотрению.