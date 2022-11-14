14 Ноября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: admtyumen.ru

В "Домне" школьники создали свой мерч к 300-летию Екатеринбурга

7-классники гимназии №13 из Екатеринбурга придумали собственный мерч к 300-летнему юбилею уральской столицы. Познакомиться с профессией дизайнера одежды 15 учеников позвали в "Домну" в рамках особых уроков технологии. Там каждый из них создал принт в графическом редакторе, после чего перенес его на собственную футболку.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, школьники сами выбрали темой первого занятия "300-летие города". Кто-то, ассоциируя Екатеринбург с киберспортом, сделал принт на основе персонажей компьютерных игр, кто-то вспомнил об уникальной архитектуре города, а кто-то выразил в рисунке эмоции жителей уральской столицы. На первый урок к гимназистам пришел глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Уроки технологии для школьников в Домне(2022)|Фото: Екатеринбург.рф/Фёдор СерковУроки технологии для школьников в Домне(2022)|Фото: Екатеринбург.рф/Фёдор Серков

"Сегодня вы познакомитесь с профессией дизайнера одежды и узнаете, как придумывают и изготавливают модные вещи. Получите не только знания, но и опыт – попробуете сами отпечатать ваш собственный, индивидуальный принт на футболке. Здорово, что у сегодняшних школьников есть возможность проявить индивидуальность в рамках учебного процесса. В Екатеринбурге мы всецело поддерживаем креативные, созидательные начинания молодёжи. От всей души желаю вам успехов", – обратился к детям градоначальник.

Уроки технологии для школьников в Домне(2022)|Фото: Екатеринбург.рф/Фёдор Серков

В "Домне" школьникам рассказали о дизайне принтов и тенденциях в моде, позже объяснили как работать в графическом редакторе и помогли создать собственный рисунок. В качестве наставников выступили специалисты Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) и "Домны", постоянно работающие на местном оборудовании.

Напомним, что особые уроки технологии в Свердловской области запустили СОФПП и креативный кластер "Домна". В планах приобщить к занятиям 540 учащихся из 14 школ Екатеринбурга.

Теги: Домна, Екатеринбург, мерч, Домна



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