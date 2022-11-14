В Перми на заводе "Спецсправ-М" погиб рабочий

В Перми на заводе "Спецсправ-М" погиб рабочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Государственной инспекции труда.

Сегодня во время уборки территории возле ленточного транспортера выбивной решетки от рассыпанной отработанной холодно-твердеющей смеси, выбивальщика отливок затянуло в натяжной ролик.

Инспекция труда формирует комиссию для установления причины и обстоятельств несчастного случая. По результатам расследования несчастного случая будут приняты меры административного характера и направлены материалы в правоохранительные органы.