14 Ноября 2022
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В Перми на заводе "Спецсправ-М" погиб рабочий

В Перми на заводе "Спецсправ-М" погиб рабочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Государственной инспекции труда.

Сегодня во время уборки территории возле ленточного транспортера выбивной решетки от рассыпанной отработанной холодно-твердеющей смеси, выбивальщика отливок затянуло в натяжной ролик.

Инспекция труда формирует комиссию для установления причины и обстоятельств несчастного случая. По результатам расследования несчастного случая будут приняты меры административного характера и направлены материалы в правоохранительные органы.

Теги: Спецсправ-М, рабочий, инспекция труда, несчастный случай



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