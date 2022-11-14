14 Ноября 2022
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Экономика Приволжский ФО Пермский край
Фото: Правительство Пермского края

"Корпорация развития Пермского края" увеличила стоимость чистых активов на 494,2 миллиона рублей

В III квартале этого года АО "Корпорация развития Пермского края" увеличило стоимость чистых активов на 494,2 млн руб., сообщает "Ъ" со ссылкой на данные "СПАРК-Интерфакс".

По состоянию на 30 июня чистые активы структуры, учрежденной региональным минимущества, составляли 2,23 млрд руб., а 30 сентября — уже 2,73 млрд руб. По данным издания, увеличение стоимости чистых активов связно с их переоценкой — в течение III квартала номинально их цена поднялась.

Корпорация развития Пермского края была основана региональными властями 30 марта 2006 года. Тогда структура называлась "Агентство содействия инвестициям Пермского края". В 2013 году агентство переименовали в "Корпорацию развития Пермского края". Общество занимается проектами по строительству недвижимости и инфраструктуры, а также иными инициативами, направленными на повышение инвестиционной привлекательности региона и развитие экономики.

С 2014 года основным проектом КРПК является строительство нового жилого микрорайона "Любимов" в правобережной части Березников - они являются основными имущественными активами КРПК. В апреле 2020 года корпорацию возглавил Алексей Бураков.

По информации из открытых источников, на эту должность его назначил Дмитрий Махонин сразу после начала работы врио губернатора Пермского края. Назначение состоялось несмотря на то, что за несколько месяцев до этого Бураков был признан банкротом с личными долгами свыше 257 миллионов руб.

Отметим, что по данным Telegram-канала "Пермяч", стоимость активов якобы может быть завышена искусственно.

"Основными имущественными активами КРПК являются квартиры в березниковском ЖК "Любимов". Эксперты отмечают, что за этот период никакая недвижимость не могла так подорожать, а директор КРПК Алексей Бураков совсем недавно сам заявлял, что квартиры в этом ЖК имеют очень низкий спрос, а значит не являются ликвидным активом. Депутаты законодательного собрания предполагают, что раздувание номинального размера активов может быть связано с желанием КРПК скрыть очередные финансовые неудачи в деятельности. Компания получает безвозвратные субсидии из бюджета Пермского края в миллиардных масштабах, но дела у госкорпорации лучше не становятся. Есть и другая версия происходящего. КРПК завышает стоимость своих активов, чтобы иметь возможность жить на широкую ногу и списывать огромные средства на сомнительные цели. Например, в сентябре стало известно, что КРПК заключила контракт с консалтинговой компанией Stategy Partners на "оказание услуг по подготовке целевой бизнес-модели". За этот документ госкорпорация, на 100% принадлежащая Пермскому краю и его бюджету, заплатит 19 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Теги: Корпорация развития пермского края, активы, жк любимов



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