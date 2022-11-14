14 Ноября 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Власти Орла разбираются с историей о носках для военных, попавших на рынок

Власти Орла намерены обратиться к правоохранителям после скандальной истории с носками для мобилизованных, которые, по рассказам очевидцев, якобы оказались на местном рынке. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя городской администрации.

"Теперь мы будем вести опись отдельную за каждую коробку печенья, за каждую банку тушенки, что люди приносят на ярмарки выходного дня", — сказала она.

В горадминистрации добавили, что необходимо проверить достоверность слов автора поста, пояснив, что автор поста "и ранее гиперболизировал факты". Проверку будут проводить правоохранительные органы.

В администрации города уточнили, что мэр Орла Юрий Парахин связывался с автором инфоповода, однако тот отказался предоставить контакты женщины. Но, с ее слов, сказал, что изделия она отдала в пункт сбора на Южном рынке.

В мэрии заявили, что к пункту сбора посылок для бойцов СВО на данном рынке не имеют отношения.

Ранее источник издания "Орелград" в экстренных службах сообщил, что женщина отнесла собственноручно связанные носки в пункт сбора гуманитарной помощи, хотела обогреть кого-то из участников СВО. А в итоге ее изделия выставили на продажу на Южном рынке. Утверждается, что после этого женщине стало плохо с сердцем.

Теги: орел, носки, военные



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