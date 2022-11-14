14 Ноября 2022
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Экономика Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Пермское предприятие получит крупный заказ: власти выделят 44 миллиарда на выпуск отечественных авиадвигателей

Власти выделят около 44 млрд рублей на расширение производства авиадвигателей для всей линейки гражданских и военно-транспортных самолетов. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами, передает корреспондент Накануне.RU.

"В условиях внешних санкций и ограничений требуется максимально сократить зависимость воздушного транспорта от иностранных материалов, комплектующих и оборудования. Важно, чтобы у наших авиакомпаний были возможности для обновления парка судов за счет современных российских образцов. По поручению президента мы расширим производство авиационных двигателей для всей линейки гражданских и военно-транспортных самолетов. На эти цели ОДК сможет использовать свыше 44 млрд руб. федеральных средств", - сообщил Мишустин.

В течение двух лет требуется наладить выпуск: около 50 двигателей ПД-8 для оснащения "Суперджетов", 20 двигателей ПС-90А для среднемагистральных Ту-214,14 двигателей ПД-14 для будущего флагмана российской авиации МС-21.

Одновременно должны быть выполнены все научно-исследовательские работы по созданию двигателя большой тяги ПД-35.

"Важно завершить разработку и создание этой уникальной установки до конца 2024 года, как мы ранее и договаривались, когда посещали в прошлом году производственную площадку в Перми", - отметил Мишустин.

Он поручил Мантурову держать этот вопрос на контроле.

Сейчас производство двигателей ПД-14 и ПС-90 сосредоточено на пермской площадке АО "ОДК — Пермские моторы". Надежда российского авиапрома – двигатель ПД-14 на сегодняшний день сертифицирован, и уже больше года поднимает в небо магистральный лайнер МС-21-310. В августе в подмосковном Жуковском состоялся сотый полет среднемагистрального лайнера МС-21-310 с отечественными двигателями ПД-14. Самолет проходил программу летных сертификационных испытаний на базе Летно-исследовательского института (ЛИИ) имени Громова. Более 200 основных параметров силовой установки отслеживались в режиме онлайн. Испытания лайнера проводились для изменения типовой конструкции самолета – замены двигателей P&W1400 на двигатели ПД-14.

Теги: авиадвигатели, самолет, заказ, ОДК — Пермские моторы, ОДК



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