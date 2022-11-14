Путин раскритиковал главу Алтайского края за спад инвестиций в основной капитал

Президент Владимир Путин во время встречи с губернатором Алтайского края Виктором Томенко обратил внимание на спад инвестиций в основной капитал. Вокруг этой темы возникла дискуссия.

"Я посмотрел материалы по Алтайскому краю. Всё стабильно, спокойно развивается. В то же время, как бы фиксируется определённый спад инвестиций в основной капитал. Давайте с этого начнём. Насколько это соответствует реалиям, как Вы на это смотрите, рассматриваете ли это как какую-то системную проблему? И Ваши предложения на этот счёт", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Томенко в ответ сообщил, что "спад инвестиций в основной капитал, в общем-то, не просматривается, довольно стабильная ситуация".

"Даже в период 2020 г., когда были коронавирусные ограничения, уровень инвестиционной активности поддерживался на определённом, уже достигнутом уровне", - сказал Томенко.

Путин в ответ заметил, что "не придумал эти цифры".

"У меня написано: сокращение инвестиций в основной капитал, спад на 2,7%, правда, за предыдущие годы – 2020-й, 2021-й годы, при том, что в России рост был 7,2%", - сказал Путин.

Социально-экономическую ситуацию в Алтайском крае губернатор назвал стабильной.

"Уборочная кампания – качество зерна высокое. Например, по пшенице я скажу, что 97-98%, мы оцениваем её как продовольственную, в прошлом году было 92%, а в 2020 г. – вообще 87%. То есть прирост на 10% в доле по качеству", - сказал Томенко.