В Госдуму внесли поправку о лишении приобретенного гражданства за сдачу в плен

Сенаторы внесли в Госдуму к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве РФ поправки, которые предусматривают лишение приобретенного гражданства за сдачу в плен. Об этом сообщил один из авторов поправок сенатор Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

Кроме того, лишать приобретнного гражданства предлагается тех, кто совершил дезертирство, либо уклонился от военной службы, симулировав болезнь.

Также лишение приобретенного гражданства последует за неисполнение приказа или сопротивление начальнику.

Ранее в Госдуму поступила президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, в соответствии с которой человека могут лишить приобретенного гражданства за дискредитацию российской армии.