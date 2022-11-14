Суд в Челябинске поддержал решение УФАС по делу регоператора ТКО, заключившего договоры без торгов

Арбитражный суд Челябинской области подтвердил нарушение антимонопольного законодательства регоператором по ТКО на территории Кыштымского кластера, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС.

В 2021 году компания "Спецсервис" без проведения торгов заключило договоры на услуги по сбору и транспортированию ТКО с несколькими хозяйствующими субъектами. Это привело к необоснованному ограничению круга потенциальных участников. Договоры были заключены по Каслинскому и Аргаяшскому районам, Озерскому, Кыштымскому и Снежинскому округам.

Регоператору было предписано прекратить злоупотребление доминирующим положением. Компанию оштрафовали на 1,5 млн рублей.