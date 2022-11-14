Свердловский Роспотребнадзор запустил горячую линии для жалоб на такси и крашеринг

Свердловское управление Роспотребнадзора запустило горячую линию по услугам такси и каршеринга. Специалисты проконсультируют граждан о правилах оказания транспортных услуг и деятельности агрегаторов такси, а также расскажут о правах звонящего как потребителя услуг.

Номера консультационных центров можно найти на официальном сайте регионального управления ведомства. Звонки принимаются круглосуточно. Помимо этого, с 8.30 до 17.00 в будние дни будет работать единый номер: 8 (800) 555-49-43.

Горячая линия будет работать с 14 по 25 ноября включительно.