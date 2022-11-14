14 Ноября 2022
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Происшествия Челябинская область
Фото:Накануне.RU

В Челябинске мужчина сообщил в полицию об угоне автомобиля, чтобы не отдавать его приставам

В Челябинске местному жителю, сообщившему об угоне автомобиля, чтобы не отдавать его судебным приставам, грозит уголовное дело за заведомо ложный донос, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Мужчина сообщил в полицию об угоне своего автомобиля Toyota RAV4, который был припаркован у дома по улице Аношкина. В ходе просмотра камер видеонаблюдения, расположенных вблизи дома, было установлено, что ночью к автомобилю подошла неизвестная женщина, открыла его и уехала, после чего сменила на нем номера и оставила транспортное средство возле одного из домов по проспекту Победы. На следующий день автомобиль забрал мужчина, который отогнал его в один из гаражных боксов.

Полицейские установили, что данным мужчиной может являться владелец автомобиля. Его доставили в полицию, где он признался, что совершил противоправное деяние с целью сохранения своего автомобиля, который в ближайшее время должны были изъять судебные приставы в счет имевшейся у него задолженности.

Теги: угон, судебные приставы, полиция,



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